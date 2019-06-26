الرصاص يلعلع بتزنيت لتوقيف جانح والأمن يعتقل ثلاثة من أفراد عائلته‎

أحمد وزروتي - هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمـل بالدائرة الأمنية الأولى بمدينة تيزنيت، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر متقدمة، وعرّض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 24 سنة، بعدما اعترض سبيل عدد من المواطنين بالمدينة القديمة بتيزنيت نتيجة حالة السكر والاندفاع التي كان عليها، كما أنه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء، مكنت من تحييد الخطر وضبط المشتبه فيه.

وقد تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص من عائلة المشتبه فيه، بعدما حاولوا عرقلة إجراءات الضبط والتوقيف وساهموا في مواجهة عناصر الشرطة، حيث تم إخضاعهم جميعا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم.

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