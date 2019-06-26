فاس.. مقطع فيديو على “الفيسبوك” يطيح بشخص بتهمة السرقة

ع محياوي – هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن فاس الجديد دار دبيبغ على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء 25 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات.

وكانت ولاية أمن فاس قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصا يقوم بسرقة حقيبة من داخل سيارة كانت مستوقفة بشارع ابن الخطيب بمدينة فاس.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المشتبه فيه وإيقافه، حيث أسفر إجراء التفتيش المنجز بمنزله عن حجز مجموعة من الوثائق التعريفية والشيكات البنكية وبطائق رمادية للسيارات، علاوة على حقائب سفر ومحفظات يدوية وغيرها من الأشياء المتحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1