مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

هبة بريس ـ رياضة

حقق منتخب مالى أكبر فوز فى بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعد تغلبه على منتخب موريتانيا بنتيجة 4 – 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب “السويس الجديد”، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

سجل رباعية منتخب مالى فى المباراة عبد الله ديابى، موسى ماريجا ركلة جزاء، وهدفين عن طريق أداما تراورى فى الدقائق 34، 45، 55 و 73، بينما أحرز هدف موريتانيا الوحيد الحسن العيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب مالى المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخبى تونس وأنجولا برصيد نقطة واحد بعد أن تعادلا سويا بنتيجة 1 – 1.

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