تونس ضد أنجولا.. نسور قرطاج تسقط فى فخ التعادل بأمم أفريقيا 2019

هبة بريس ـ رياضة

سقط المنتخب التونسي فى فخ التعادل 1-1 أمام نظيره الأنجولى، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم الإثنين على ملعب “السويس”، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليًا فى مصر.

بهذه النتيجة يحصد كلا المنتخبين نقطة فى بداية مشوارهما بالمجموعة الخامسة، فى انتظار المباراة الأخرى بالمجموعة التى تجمع مالي ضد موريتانيا فى تمام العاشرة مساء.

وقدم منتخب تونس عروضًا رائعة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، ويتواجد فى المجموعة العاشرة بجانب منتخبات مصر والنيجر وإى سواتينى، ونجح نسور قرطاج فى حصد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة ليعتلى صدارة المجموعة.

فى المقابل نجح منتخب أنجولا في حجز مقعده في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة في التصفيات المؤهلة لـ “كان 2019″، حيث فاز في 4 مباريات وخسر في مباراتين.

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