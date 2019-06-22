تارودانت : إعتقال تلاميذ شكلوا عصابة لسرقة الدراجات الهوائية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة سجن الاحداث بتارودانت ، يوم أمس الجمعة 21 يونيو الجاري، عصابة إجرامية مكونة من أربعة تلاميذ قاصرين وذلك بعد تورطهم في عمليات السرقة التي تعرضت لها عدد من الدراجات الهوائية بثانوية الحسن الثاني بأولاد تايمة خلال شهر رمضان المنصرم.

وافادت مصادر مطلعة أن عملية القبض على المشتبه بهم جاءت بناء على شكاية توصلت بها مصالح الأمن من طرف مدير ثانوية الحسن الثاني بأولاد تايمة مرفوقة بقرص مدمج يتضمن تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة، والتي توثق لعملية سرقة استهدفت عددا من الدراجات الهوائية التي كانت مركونة داخل المؤسسة، والتي قام بتنفيذها ستة أشخاص مجهولين.

وأفادت ذات المصادر أن التحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن بخصوص هذه القضية أسفرت على تحديد هوية المشتبه بهم الذين ظهرت صورهم في تسجيلات كاميرا المراقبة، قبل أن يتم القبض على أربعة قاصرين يتابعون دراستهم بمؤسسة الأمل الخاصة بأولاد تايمة بعد ضلوعهم في عملية السرقة، كما تم حجز مجموعة من الدراجات الهوائية المسروقة كانت بحوزتهم، فيما لازال البحث جاريا لتوقيف شخصين آخرين والذين لا زالا في حالة فرار.

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