مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يُخصص 70 مليارا لمشاريع تنموية

هبة بريس - مكتب طنجة

انعقدت يومه الجمعة 21 يونيو الجاري، بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أشغال دورة يونيو العادية للجنة الإشراف والمراقبة التابعة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برئاسة السيد إلياس العماري، وبحضور والي الجهة السيد محمد امهيدية ومديرة الوكالة وأعضاء اللجنة.

وتم التداول خلال الدورة ومناقشة جميع النقاط المدرجة في جدول أعمالها، حيث صودق بالإجمــــــــاع على المشاريع المبرمجة، ومن أهمها:

– تأهيل المراكز القروية والحماية من الكوارث الطبيعية وتنمية التجهيزات الثقافية بالجهة بما مجموعه 41 مليار و781 مليون سنتم،

– برنامج دعم قطاع الشباب والرياضة ودعم قطاع التعليم والتكوين بالجهة بما مجموعه 9 مليار و661 مليون سنتيم،

– برنامج دعم قطاع الصحة بالجهة بما قدره 2 مليار و380 مليون سنتيم،

– برنامج دعم وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين منتوجات الصناعية التقليدية بما مجموعه 3 مليار و164 مليون سنتيم،

– برنامج فك العزلة عن عدد من مناطق الجهة ومشاريع أخرى بما مجموعه 16 مليارا و597 مليون سنتيم،

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تمت برمجتها في إطار خطة عمل الوكالة لسنة 2019 والتي رصدت لها ميزانية تناهز 70 مليار سنتيم.

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