تزامنا مع التظاهرات… الجيش الجزائري يعثر على قاعدتي إطلاق صواريخ

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الجزائري أنه تمكن من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي في برج باجي مختار.

ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، أن هذا المخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع FMDP، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، قاعدتي إطلاق صواريخ عيار 107 ملم،87 قذيفة هاون عيار 82 ملم، و06 قذائف RPG-2.

كما عثر على 11 صمامة من مختلف العيارات، 06 حشوات دافعة، وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ2496 طلقة.

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