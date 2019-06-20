تجمعي: الحزب يعمل باستمرار للنهوض باقليم ورزازات وساكنته

هبة بريس من وارزازات

أكد فريد اوتاهانا نائب المنسق الاقليمي للشبيبة التجمعية، أن اقليم ورزازات، يعاني مجموعة من الاكراهات الاقتصادية والمجالية، والتي تطالب الحزب ببذل مجهود أكثر لمواجهتها.

وشرح المناضل التجمعي، خلال تدخله باللقاء الصحفي المنظم عشية اليوم بمقر الحزب بوارزازات، برنامج التجمع لخدمة الساكنة والنهوض بالمنطقة من جهة، والمساهمة في إضفاء اشعاع للحزب بالاقاليم الجنوبية من جهة أخرى.

وأبرز المتحدث، أن الحزب ركز على ايلاء أهمية كبرى لفئتي الشباب والنساء بالمنطقة، عبر تمكينهم من تكوينات للولوج لعالم الشغل والقيام بمشاريع صغرى مدرة للدخل.

وأضاف اوتهانا، أن تنسيقية الحزب بالاقليم، عملت على تكوين عدد مهم من الشباب في مجالات عدة لمساعدتهم في الولوج لعالم الشغل، كما ساعدت نساء المنطقة اللواتي يتموقع أغلبهن بالعالم القروي للقيام بمشاريع صغرى “تعاونيات…” وضمان مصدر رزق شبه قار.

وتابع المتحدث، أن الحزب لم يفوت الاهتمام بالجانب العلمي، عبر تمكين الطلبة من حصص للدعم والتقوية بعدد من المواد والشعب، كما يعمل خلال الفترة الأخيرة على وضع مشاريع ثقافية وفنية، للاستفادة من طاقات أبناء المنطقة في هذا المجال، ومن مكانتها السينمائية والسياحية العالمية.

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