وقفة احتجاجية بفاس تحمل السيسي مسؤولية وفاة مرسي

هبة بريس ـ الرباط

شاركت فعاليات مدنية أمس الأربعاء، في وقفة احتجاجية بمدينة فاس للتنديد بملابسات وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، محملين المسؤولية في وفاته لعبد الفتاح السيسي.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة، شعارات مساندة للثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك، وأخرى تحمل مسؤولية وفاة مرسي لرئيس السيسي من قبيل: “يسقط يسقط حكم العسكر”، و”مرسي مات مقتول والسيسي هو المسؤول”.

كما حمل المحتجون لافتات كتب على بعضها: “عاش زعيما مناضلا ومات شهيدا”، و”دفن الرئيس ومنع الشعب من تشييع جنازته.. السيسي وأعوانه يرتجفون من مرسي حيا وميتا”. واعتبروا الوفاة في المحكمة “انتهاكا صارخا لكل قيم العدل”.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الناشط الحقوقي يوسف العروصي قوله إنه تمت “عمليات القتل ببطء التي تعرض لها مرسي في السجن على مدار ست سنوات، دون توفير أدنى شروط الاعتقال والمحاكمة العادلة”.

وأضاف العروصي، أن الوقفة تجدد إدانتنا “للممارسات الظالمة في حق رافضي الانقلاب العسكري، ودعوتنا لنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وتابع: “كل أحرار العالم مطالبون بتأكيد رفضهم المطلق والدائم للطريقة التي سقط بها مرسي من الحكم”.

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