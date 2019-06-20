وجدة.. طفل يقدم على الانتحار بسبب دراجة هوائية

هبة بريس – وجدة

أقدم تلميذ، في ربيعه 11 سنة، على وضع حد لحياته شنقا، بعد عصر أمس الأربعاء 19 يونيو الجاري، بمرآب منزل أسرته بحي كولوش بمدينة وجدة.

وحسب مصادر مطلعة ،فالضحية الذي كان قيد حياته يدرس بالمستوى السادس إبتدائي، لجأ إلى مرآب منزل أسرته في حالة غضب، مهددا بالانتحار لإثارة الانتباه والاستجابة لطلبه في توفير دراجة هوائية له يلهو بها خلال عطلة الصيف، بعد أن رفض والده مخافة مخاطر الطريق وحوادث السير ، فعمد إلى محاولة انتحار تهديدية عبر لف حبل حول عنقه قبل أن يمتطي كرسيا بلاستيكيا، وسرعان ما أصبحت الواقعة حقيقية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى ، مخلفا حزنا كبيرا وسط أفراد أسرته وجيرانه.

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