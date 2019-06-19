اول تغريدة لرونار بعد الوصول لأرض الكنانة

هبة بريس - القسم الرياضي

نشر الناخب الوطني هيرفي رونار تدوينة على مواقع التواصل الإحتماعي مرفوقة بصور الوفد المغربي اعرب فيها عن أمله بخوض مشوار جيد لبعثة “الأسود” في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام بمصر من 21 يونيو والى غاية 19 من يوليوز المقبل .

وحطت بعثة الأسود الرحال أمس مساءا في مصر استعداد لخوض نهائيات كأس امم افريقيا , حيث سيواجه المنتخب المغربي نظيره الناميبي يوم الأحد 23 يونيو ضمن أولى مباريات المجموعة الرابعة , تم سيلاقي كوت ديفوار وجنوب افريقيا خصميه الأخرين عن نفس المجموعة .

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