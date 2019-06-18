أمن أصيلة يضع يده على حلاق يروج الكوكايين بمعية خليلته .

اسماعيل بويعقوبي ـ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمفوضية أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة مساء يوم الأحد المنصرم من إلقاء القبض على المسمى س.د 28 سنة من ذوي السوابق العدلية.

المعني بالأمر كان يتخد من محله المعد للحلاقة بوسط المدينة كمكان لترويج المخدرات القوية .

وبعد عملية ترصد ومراقبة تمكنت عناصر قسم الدائرة الامنية من إلقاء القبض عليه في حالة تلبس وبحوزته لفافات الكوكايين وثلاثة هواتف نقالة كان يستعملها في الإتصال بزبنائه من المدمنين.

كما تم في إطار نفس القضية إلقاء القبض على خليلته 24 سنة التي كانت تشاركه في ترويج المخدرات .

المعنيان بالأمر تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة قصد البحث و التقديم أمامها .

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