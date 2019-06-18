أربعينية تضع حدا لحياتها شنقا بتطوان

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أقدمت سيدة في الاربعينيات من العمر على وضع حد لحياتها شنقا زوال اليوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري ، بحي “البربوري” بمدينة تطوان في ظروف وصفت بالغامضة .

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالكة عمدت الى تثبيت حبل فوق سطح منزلها الكائن بالمنطقة المذكورة وشنق نفسها تاركة وراءها علامات استفهام بخصوص دوافع اقدامها على الانتحار .

وقد انتقلت المصالح الامنية الى عين المكان حيث فتحت تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروف وملابسات اقدام الهالكة على وضع حد لحياتا بتلك الطريقة قبل ان يتم نقل جثتها صوب مستودع اموات مستشفى سانية الرمل بتطوان .

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