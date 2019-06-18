أزمة قلبية تنهي حياة ستيني بمعبر باب سبتة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لفظ رجل في الستينيات من العمر انفاسه الاخيرة صباح اليوم الثلاثاء 18 يونيو بمعبر “تراخال ” المؤدي الى مدينة سبتة المحتلة حسب ماافادت به مصادرنا .

وحسب ذات المصادر فالهالك يمتهن التهريب المعيشي ويقطن بمدينة الفنيدق حيث توفي متاثرا بازمة قلبية المت به بالمكان المذكور قبل ان يتم نقل جثته صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق .

وشهد المعبر الحدودي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم توافد عدد كبير من المشتغلين في التهريب المعيشي وذلك لاستئناف أنشطتهم التجارية بعد فترة من التوقف دامت 3 أسابيع.

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