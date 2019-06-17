الكعبي يكشف حقيقة استفزازه لحمد الله

هبة سبور – شفيق عنوري

كشف الدولي المغربي أيوب الكعبي، لاعب هيبي فورتشين الصيني، حقيقة استفزازه لزميله في المنتخب، حمد الله عبد الرزاق، مهاجم النصر السعودي، بعد نشره لصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكعبي في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “لم يكن للصورة أي بعد فقط لقطة عفوية في التداريب، حمد الله أخي الأكبر، الله يعدي الجميع”.

وكان الكعبي قد أثار الجدل بعد نشره لصورة يظهر فيها لاعب نهضة بركان السابق رفقة المهدي بنعطية، وعبد الرزاق حمد الله، خلال إحدى الحصص التدريبية للمنتخب، معلقا فوقها “إنها السعادة”، وذلك بالرغم من مغادرة مهاجم النصر السعودي لمعسكر “الأسود”.

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