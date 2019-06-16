بركان…غرق شاب داخل ساقية للري بالشويحية

هبة بريس : أحمد المساعد

تمكنت عناصر الوقاية المدنية صباح اليوم الأحد 16 يونيو الجاري بدوار اولاد مهدي بجماعة الشويحية بإقليم بركان من انتشال جثة الطفل(13سنة) الذي قضى غرقا بقناة الري الرئيسية”الساقية” أمس السبت.

وتم نقل الهالك على متن سيارة إسعاف تابعة لجماعة بوغريبة إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى الدراق ببركان إخضاعها التشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة.

وخلقت الواقعة حزنا وأسى لدى ساكنة المنطقة وخاصة ان قناة الري أصبحت قبلة للشباب قصد السباحة دون إدراك المخاطر،وكذا تسجيل عدم تدخل الجهة المختصة لوضع لهذه حد للحوادث المتكررة.

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