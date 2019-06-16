إنزكان : هذا ما حجزته المصالح الامنية بحوزة ” لص”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت ساكنة حي الرمل، من توقيف أحد ” اللصوص” على مستوى حي الرمل بإنزكان، يوم أمس السبت 15 يونيو الجاري، بعد محاصرته بأحد الدروب وهو يحاول تنفيذ سرقته لأحد المنازل.

وكان السكان في وقت سابق، قد أبلغوا المصالح الامنية بتردد شخص مشبوه الى حيهم، لكن الاخير كان يختفي كلما تمكن من مسروقات، مما جعل السكان، يتربصون به ووضع كمين له، وهو ما حدث، عندما توجه للحي المدكور من أجل اتمام مسلسله الاجرامي، لتتم محاصرته، واخبار المصالح الامنية، التي حلت فرقة الى المكان، وتم العثور بحوزته على أسلحة بيضاء.

ويرى مهتمون بشأن الامني بمدينة إنزكان، أن تعاون السكان مع المصالح الامنية، كفيل بإجتثات الخارجين عن القانون، وأن ثمار التعاون اتبتث نجاعة في محاصرة اللصوص وقطاع الطرق، عبر إبلاغ الامن بهؤلاء.

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