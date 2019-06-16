“إسرائيل” تقف مجدداً بوجه الكرة الفلسطينية

هبة بريس ـ رياضة

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مساء السبت، إلغاء مباراة ودية كانت مقررة الأحد، بين منتخب مصر الأولمبي (تحت 23 عاماً) ونظيره الفلسطيني، وذلك بعد تأخر السلطات الإسرائيلية في إصدار تصاريح دخول للوفد المصري.

وقال اتحاد الكرة الفلسطيني في بيان رسمي: إن “اللقاء الودّي كان مُقرراً على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام، قرب القدس، لكن الاحتلال الإسرائيلي وضع حداً له”.

وأضاف: إن “الاحتلال كعادته ينصب العداء للرياضة ولشعبنا، ولم يصدر حتى اللحظة التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري”.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لم تُصدر أيضاً التصاريح الخاصة بالوفد الأردني لمنتخب الناشئين، الذي كان من المقرر أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، في الفترة ما بين 13 و19 يونيو الجاري.

وطالب الاتحاد الفلسطيني الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونظيره الآسيوي، والاتحادات العربية والقارية، “بإدانة هذا النهج الإسرائيلي الذي أصبح سلوكاً يومياً يُمارس تجاه رياضتنا”.

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