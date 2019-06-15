“الفيسبوك” يسقط سارقين بالخطف بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، صباح الجمعة 14 يونيو الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو يوثق لعملية سرقة بالخطف ارتكبها شخصان واستهدفت أحد مستعملي الطريق بزنقة البساتين بمنطقة الفداء مرس السلطان.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، فيما لازال البحث متواصلا بشأن المشتبه فيه الثاني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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