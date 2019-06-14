وجدة.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل حاوية للازبال

نُشر بتاريخ :  2019-06-14 - 20:44
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هبة بريس : وجدة

تم العثور نهار اليوم الجمعة 14 يونيو الجاري على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية خاصة للأزبال، قرب مدرسة واد المخازن بحي مولاي الميلود بلازاري بوجدة.

وفور علمها بالخبر، انتقلت إلى مسرح الجريمة عناصر الدائرة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، في ما تم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الفارابي.

و الأبحاث جارية من طرف النيابة العامة قصد تحديد هوية مرتكب الجريمة النكراء التي خلفت حالة من الاستياء لدى ساكنة الحي.

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