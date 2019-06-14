بلافريج يسائل العثماني بخصوص التضييق الممارس على طلبة الطب وعائلاتهم

هبة بريس ـ الرباط

ساءل عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول “الزيارات الليلية التي قام بها أعوان السلطة لمنازل آباء وأولياء طلبة الطب من أجل دعوتهم إلى وقف مقاطعة الامتحانات”.

وتطرق بلافريج في سؤاله أيضا إلى تعرض عدد من الطلبة إلى الضغط بالحي الجامعي الرباط، حيث طالبتهم إدارة هذا الأخير بإخلاء الغرف التي يقطنونها.

وقال بلافريج للعثماني في ذات السؤال :” باعتباركم ممارس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التنظيمية، ماهو تفسيركم لهذا التضييق الممارس على الطلبة وعائلاتهم؟”.

وأضاف:” في ظرفية تتميز بتدهور شامل لقطاعي التعليم والصحة في المغرب، هل الحل لا يتجلى في المناقشة والاستماع لهؤلاء الطلبة عوض خوض معارك وجدالات؟”.

وتابع:” ألا تعتقدون أن أسلوب تدبيركم للاحتجاجات الاجتماعية التي يعيش على وقعها المغرب منذ سنتين ونصف، ساهم في تأجيج الأوضاع وفقدان الثقة تجاه حكومتكم؟”.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11