إدانة أستاذ افتض بكارة تلميذته ب “‪ سنتان” سجنا نافذا

نُشر بتاريخ :  2019-06-14 - 15:13
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سنتان حبسا نافذا عقوبة أستاذ بأيت ملول، في قضية افتضاض بكارة تلميذته، في حكم صدر يوم أمس الاربعاء 13 يونيو، عن الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية أكادير.

هذا وانفجرت القضية في شهر يناير من السنة الجارية، بعدما تقدمت عائلة تلميذة تتابع دراستها في المستوى الاعدادي بمدينة أيت ملول، تتهم من خلالها أستاذها بالتغرير بها واستدراجها إلى منزله وافتضاض بكارتها.

وكان الاستاذ قد اعترف بالمنسوب إليه في مجريات التحقيق معه، وبالرغم من أن والد التلميذة قدم تنازلا للاستاذ بعد تدخلات، غير أن والدتها أصرت على متابعته ومعاقبته، فتم الحكم عليه، مما دفع بمحاميه الى استئناف الملف.

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