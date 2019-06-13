باب سبتة.. حجز 55 كلغ من مخدر الشيرا على متن سيارة رباعية الدفع

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، صباح اليوم الخميس، من حجز 55 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بمنطقة المغادرة تمكنت خلال عملية مراقبة روتينية من إحباط عملية تهريب هذه الكمية من المخدرات على متن سيارة مرقمة بفرنسا كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك أخضعت السيارة رباعية الدفع إلى تفتيش دقيق بعد الاشتباه في تصرفات السائق، المغربي المقيم بفرنسا، موضحا أن التفتيش أسفر عن العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في تجاويف معدة على أرضية هيكل السيارة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القيمة المالية لهذه الكمية من المخدرات تفوق 550 ألف درهم، مبرزا أنه تمت إحالة سائق السيارة على الشرطة القضائية بمدينة تطوان لتعميق البحث عن إشراف النيابة العامة المختصة.

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