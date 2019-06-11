أمن مراكش يوقف عصابة “خليفة” و”خيزو” الذي سبق أن فر مصفد اليدين‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الفرقة الامنية الخاصة التابعة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، صباح اليوم الباكر من توقيف افراد عصابة “خليفة” التي روعت ساكنة سيدي يوسف وكذلك اصحاب الملاحي الليلية بحي كيليز الراقي، كما تم توقيف شريكه الملقب ب”خيزو” الذي سبق ان فر لعناصر اللمن خلال شهر رمضان مصفد اليدين من داخل سيارة المصلحة.

وجاء توقيف افراد العصابة، بعد قيام عناصر الفرقة الامنية الخاصة للشرطة القضائية، بمراقبة سرية لمكان تردد العصابة خصوصا الملاهي الليلية التي لم تسلم بدورها من ابتزاز افراد الشبكة الاجرامية، ليتم توقيفهم صباح اليوم بشارع الزرقطوني بمقاطعة كيليز، حيث تم العثور بحوزتهم على كمية من مخد الشيرا معدة للترويج.

والى ذلك تم اقتياد الموقوفين صوب مقر مصلحة الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث، ووضعهم تحت الحراسة النظرية قبل عرضهم امام جنايات مراكش.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0