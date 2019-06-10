إسبانيا تتصدر تصفيات أوروبا بثلاثية ضد السويد

هبة بريس ـ رياضة

حقق المنتخب الإسباني فوزًا كبيرًا على نظيره السويدي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2020 .

أهداف الماتادور جاءت جميعها في الشوط الثاني، حيث تحصل الإسباني على ركلتي جزاء سجلهما القائد سيرجيو راموس فى الدقيقة 64 وألفارو موراتا فى الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة يعتلي المنتخب الاسباني المجموعة السادية بالوصول للنقطة 12 من خلال 4 مباريات أي بالعلامة الكاملة، فيما توقف رصيد السويد عند 7 نقاط في الوصافة.

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