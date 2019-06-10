المحيط الأطلسي يلفظ جثة امرأة متحللة على شاطئ الحوزية بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

لفظ المحيط الأطلسي، مساء اليوم الاثنين، جثة امرأة متحلة على شواطئ إقليم الجديدة.

وحسب مصدر مطلع، فإن الفرقة الترابية للدرك الملكي بالنقطة الشاطئية “الحوزية”، التابعة لسرية الجديدة، أجرت، في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين، المعاينات على جثة امرأة في وضعية تحلل جد متقدمة، تم العثور عليها على الشاطئ الرملي “الحوزية”، حوالي كيلومترين شمال عاصمة دكالة، وتحديدا قبالة حطام السفينة الجانحة منذ أزيد من 3 عقود، والتي باتت تعرف ب”تيتانيك”.

هذا، وأحالت الضابطة القضائية الجثة مجهولة الهوية على المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها بتعليمات نيابية في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد سبب الوفاة، الذي يظل مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما فيها فرضية الانتحار، وفرضية جريمة القتل، سيما أن المرأة الميتة، هي عبارة عن هيكل عظمي، مغطى ببذلة رياضية، كانت المرأة ترتديه قبل أن تقضي نحبها في ظروف غامضة.

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