انتخاب قاسم جومارت توكاييف رئيسا لكازاخستان

هبة بريس - وكالات

أعلنت لجنة الانتخابات في كازاخستان الاثنين فوز قاسم – جومارت توكاييف، كما كان متوقعا، بالرئاسة في الدولة السلطوية، وذلك بحصوله على 70,76% من الأصوات.

وخيمت على الانتخابات التي أجريت الأحد احتجاجات ضد ما تم اعتباره حكما توريثيا في البلاد التي لم تسمح سوى بقدر يسير من أنشطة المعارضة منذ حصولها على الاستقلال من الاتحاد السوفييتي قبل ثلاثة عقود.

وتم اعتقال نحو 500 شخص في الاحتجاجات النادرة في أكبر مدن كازاخستان وعاصمتها، وهي أكبر مظاهرات منذ سنوات.

وكان نور سلطان نزارباييف، الذي قاد البلاد لمدة ثلاثة عقود، قد اختار توكاييف ليخلفه في رئاسة البلاد، ليترك المعارضة بلا فرصة للفوز في انتخابات الرئاسة.

وقال محللون إن فوز توكاييف، الذي يعمل حاليا رئيسا مؤقتا للبلاد وله علاقات وثيقة مع روسيا والصين، كان أمرا مؤكدا.

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