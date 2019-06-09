الكوكب المراكشي يودع قسم “الصفوة” والمغرب التطواني ينجو من النزول

هبة بريس – القسم الرياضي

فاز المغرب التطواني على مضيفه الجيش الملكي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة ال30 والأخيرة من البطولة الاحترافية.

وسجل هدفي “حمامة تطوان” كل من حمزة حجي، من ضربة جزاء في الدقيقة ال40، وأيوب لكحل في الدقيقة ال51.

وبهذه النتيجة تمكن الفريق التطواني من ضمان البقاء بالقسم الاحترافي الأول، بعد صراع محتدم مع الكوكب المراكشي الذي نزل الى القسم الوطني الثاني .

ورفع المغرب التطواني رصيده إلى 34 نقطة، في المركز ال12، بفارق نقطتين عن الكوكب صاحب المركز ال15، والذي ودع البطولة، فيما يأتي الجيش في الرتبة ال13 ب33 نقطة.

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