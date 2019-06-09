مقتل استاذين في حادثة سير نواحي بني ملال

قالت مصادر جيدة الاطلاع ان حادثة سير وقعت امس السبت بتراب بني عياط اقليم أزيلال، ادت الى هلاك استاذين أحدهما يعمل بمؤسسة “ر” الخصوصية ببني ملال ، والاخر من أطر الأكاديمية بفم الجمعة اقليم أزيلال ، حيث كان يمتطيان دراجتهما النارية.

وقالت ذات المصادر ان الحادثة وقعت بالطريق الوطنية 8 بمدخل سيدي علي ابن ابراهيم وهو الحادث الذي استنفر درك بني عياط و السلطة المحلية، حيث وقع اصطدام عنيف بين سيارة خفيفة بشاحنة لنقل الشمندر السكري و دراجة نارية .

ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا من الأموات والجرحى الى كل من مستشفى القرب بسوق السبت و المستشفى الجهوي ببني ملال، و تم فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي للوقوف على ملابسات هذه الحادثة المؤلمة.

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