مقتل استاذين في حادثة سير نواحي بني ملال

نُشر بتاريخ :  2019-06-09 - 10:42
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قالت مصادر جيدة الاطلاع ان حادثة سير وقعت امس السبت بتراب بني عياط اقليم أزيلال، ادت الى هلاك استاذين أحدهما يعمل بمؤسسة “ر” الخصوصية ببني ملال ، والاخر من أطر الأكاديمية بفم الجمعة اقليم أزيلال ، حيث كان يمتطيان دراجتهما النارية.

وقالت ذات المصادر ان الحادثة وقعت بالطريق الوطنية 8 بمدخل سيدي علي ابن ابراهيم وهو الحادث الذي استنفر درك بني عياط و السلطة المحلية، حيث وقع اصطدام عنيف بين سيارة خفيفة بشاحنة لنقل الشمندر السكري و دراجة نارية .

ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا من الأموات والجرحى الى كل من مستشفى القرب بسوق السبت و المستشفى الجهوي ببني ملال، و تم فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي للوقوف على ملابسات هذه الحادثة المؤلمة.

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