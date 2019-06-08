إسبانيا والبرتغال تقرران التقدم بعرض مشترك للترشح لتنظيم مونديال 2030

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم أنهما سيقدمان عرضًا مشتركًا للترشح لتنظيم كأس العالم 2030، حيث سيتنافسان بقوة مع عدة دول أعلنت رغبتها في تنظيم نفس المونديال ومنها عرض مشترك بين الأوروغواي والأرجنتين والبارغواي.

وسبق للبلدين أن قدما عرضًا مشتركًا لتنظيم مونديال 2018، لكنهما خسرا أمام روسيا خلال التصويت الذي شهد أيضًا اختيار البلد المنظم لمونديال 2022.

الإعلان الرسمي لإسبانيا والبرتغال عن رغبتهما في تقديم ملف مشترك سيؤثر على الخطط الإنجليزية لتقديم ملف مشترك رفقة باقي دول بريطانيا، لكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفضل ملفًا أوروبيًا واحدًا ينافس على التنظيم.

كما قد يؤثر الإعلان على خطط المغرب في التقدم بملف لتنظيم مونديال 2030، حيث كان يرغب في ملف ثلاثي بجانب إسبانيا والبرتغال.

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