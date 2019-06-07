وجدة.. مقتل سائق أجرة بالسلاح الأبيض بعد نزاع مع جيرانه

هبة بريس : وجدة

اهتز حي لازاري بمدينة وجدة مساء اليوم الجمعة 07 يونيو الجاري ، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سائق سيارة اجرة من الصنف الثاني بديور المخزن غير بعيد عن الدائرة الامنية الرابعة.

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس ، أنه نشب نزاع بين الهالك ( 43 سنة ) وبين جيرانه استعملت فيه مختلف الاسلحة من بيضاء وعصي حيث تم طعنه من طرف شابين مراهقين وضربه على مستوى الرأس من طرف امراة وتركه مدرجا بدمائه.

وفور تلقيها الخبر، حلت مصالح الأمن بمكان الحادث وفتح تحقيق معمق في النازلة، فيما تولت مصالح الوقاية المدنية حمل المصابين نحو المستشفى، حيث لقي الضحية حتفه لحظات بعد وصوله للمستعجلات.

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