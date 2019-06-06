باب حديدي ينهي حياة قسّ داخل كنيسة بتطوان

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

فارق قسّ في عقده السّادس الحياة داخل كنيسة بمدينة تطوان، مساء اليوم الخميس، متأثّرا بإصابات خطيرة إثر سقوط باب حديديّ حديث الإنشاء عليه، فيما أصيب مقاول كان برفقته في يده.

مصادر هبة بريس افادت ان القس واثناء محاولة زحزحة باب حديدي بالكنسية الكاثوليكية سقط عليه مما تسبب في وفاته قبل وصوله الى مستشفى سانية الرمل بتطوان على متن سيارة الاسعاف .

القس ” أنطونيو ألكادي فرانسيسيانو ” ، عرف قيد حياته بانتصاره لروح التسامح ما بين الناس، كماكان يقدم المساعدة للمهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0