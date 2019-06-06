مصرع 15 شخصا وأصابة 5 آخرون من جنسيات مختلفة في حادثة سير بدبي

هبة بريس ـ وكالات

لقي خمسة عشر شخصا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون من جنسيات مختلفة في حادثة سير وقعت مساء اليوم الخميس في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت شرطة دبي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” إن الحادث ناجم عن اصطدم حافلة سياحية ،كان على متنها 31 راكبا وتحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد ،بلوحة ارشادية مما أدى الى وفاة 15 راكبا من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرين بإصابات بليغة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم نقل الجثث والمصابين الى الجهات المختصة كما أن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة سبب وقوع هذا الحادث المؤسف. ووفقا لاحصائيات رسمية، تسببت حوادث السير، التي وقعت على مستوى الامارات خلال الخمس سنوات الماضية (2014 – 2018)، في مصرع 3123 شخصا ، من فئات عمرية مختلفة، أي نحو حالتي وفاة يوميا ، فيما بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الفترة 31 ألفا و829 إصابة، أي بمعدل 17 إصابة يوميا .

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