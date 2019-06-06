العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقة بطنجة

اس.بويعقوبي -هبة بريس

عثر زوال اليوم الخميس على جثة متعفنة تعود لشاب مقيم باحدى الشقق السكنية باقامة العرفان الوفاء الضحى بمنطقة بوخالف حسب ما افادت به مصادر متطابقة .

المعطيات المتوفرة تفيد بان رائحة كريهة منبعثة من داخل شقة الهالك قادت الجيران الى اكتشاف الجثة المتعفنة واخطار السلطات التي هرعت الى عين المكان حيث عملت على فتح تحقيق في الواقعة .

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة من اجل اخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على اسباب الوفاة المباشرة .

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