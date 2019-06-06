ثاني أيام العيد .. فتاة تنتحر في ظروف مجهولة بالناظور

هبة بريس : وجدة

أقدمت صباح اليوم الخميس 06 يونيو الجاري (ثاني أيام عيد الفطر) فتاة في العشرينات من عمرها على الإنتحار وذلك برمي نفسها من الطابق الثالث لإحدى المنازل الموجودة بزنقة 26.

وحسب مصادر مطلعة، فالشابة قيد حياتها ألقت بنفسها من الطابق الثالث حوالي الساعة السابعة صباحا، و لا تزال اسباب الانتحار مجهولة.

وهذا، حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية الى مكان الواقعة، حيث تم نقل الجثة الى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني فيما فتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا لمعرفة الحيثيات والملابسات.

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