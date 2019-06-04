ليفربول الإنجليزي يعلن رحيل اثنين من نجومه

هبة بريس ـ الرباط

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رحيل ثنائي الفريق الكروي دانييل ستوريدج والإسباني ألبرتو مورينو عن صفوف النادي بداية من الموسم المقبل.

وذكر بيان منشور على موقع النادي أن “ليفربول يود أن يشكر ستوريدج ومورينو على مجهودهما الرائع مع النادي، الجميع يتمنى لهما مستقبلاً رائعاً”.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني “لقد كان دانييل لاعباً رائعاً في العصر الحديث، لقد جاء إلى النادي في مرحلة إعادة البناء وإعادة تأسيس أنفسنا”.

وأضاف “ألبرتو تنعكس شخصيته في طريقة لعبه، مليئة بالحياة، مليئة بالطاقة، وإيجابية دائماً، شخصية لا تصدق ومستعدة دائمًا لتقديم كل شيء للفريق”.

وينتهي عقد الثنائي ستوريدج ومورينو مع ليفربول مع نهاية الموسم المنتهي، ولم يتم تجديد عقديهما.

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