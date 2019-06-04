فاجعة .. قتلى وجرحى بحادث انقلاب حافلة بين الصويرة وأكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر ل ” هبة بريس” أن الحصيلة الاولية لحادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، صباح اليوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بين مدينتي الصويرة واكادير، قد خلف 3 قتلى والعشرات من الجرحى .

حادث انقلاب الحافلة، كان على مستوى الجماعة الترابية إمسوان التابعة اداريا لأكادير اداوتنان، خلف قتلى و عدة جرحى حيث تم استنفار كل سيارات الإسعاف من كل الجماعات القريبة من الحادث و عناصر الوقاية المدنية لنقل الجرحى على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما تم ايداع جتث القتلى مستودع الاموات.

وبالرغم من أن مكان وقوع الحادث بمنطقة ” أفري” لا تتوفر على منعرجات صعبة كمناطق بإقليم الصويرة، غير أنه يرجح أن يكون تجاوز معيب أو النوم سبب فاجعة صباح الثلاثاء والتي فتحت بشأنها السلطات الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي.

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