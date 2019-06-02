ستيني يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تطوان

نُشر بتاريخ :  2019-06-02 - 20:19
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

اقدم رجل في الستينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا اليوم الاحد 02 يونيو ، بدوار “تاراناك” التابع لجماعة الزينات قيادة بني قريش ضواحي تطوان .

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالك عثر عليه جثة معلقة بواسطة حبل عمد الى تثبيته بشجرة ، تاركا وراءه علامات استفهام بخصوص الدوافع التي جعلته يقدم على الانتحار .

وانتقلت السلطات الى عين المكان حيث تمت معاينة الجثة قبل ان يتم نقلها صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى سانية الرمل بتطوان من اجل اخضاعها للتشريح الطبي .

انتحار رجل يبلغ من العمر 62 سنة بدوار تاراناك جماعة الزينات قيادة بن قريش انا الله و انا اليه راجعون

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