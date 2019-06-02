سطات…مقتل أربعة اشخاص وإصابة اثنين في حادثة مروعة

محمد منفلوطي- هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب اثنين باصابات متفاوتة الخطورة حسب معلومات اولية في اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة بالطريق الرابطة بين سطات والبروج بعد ظهر اليوم الاحد ضمن نزيف حوادث السير الذي تشهده هذه الطريق التي باتت تعرف بطريق الموت.

حصيلة اليوم الثقيلة انضافت لتلك التي سجلت خلال السنوات الماضية والتي خلفت قتلى وجرحى نقلوا جميعهم صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات.

فالطريق المذكورة والتي أصبحت توصف ب”طريق الموت” أضحت حديث الساعة داخل اوساط مستعمليها وهي الطريق التي يبلغ طولها أزيد من 70كيلومتر، الشريان الحيوي بالمنطقة نظرا لأهميتها، حيث تعرف حركة ذؤوبة للسيارات والشاحنات والحافلات، بحكم موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين مدينة سطات والبروج والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وبني ملال وغيرها، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من المرافق العمومية كالمدارس والمستوصفات والأسواق الأسبوعية على طولها، وفي هذا الصدد قد دقت فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية ناقوس الخطر، محذرة من تفاقم حوادث السير على طولها، مناشدة الجهات الوصية التدخل لوقف هذا النزيف الدموي الذي يحصد العديد من الأرواح البريئة.

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