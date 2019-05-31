الملك يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفل إحياء ليلة القدر

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس، مساء يوم غد السبت بالقصر الملكي بمدينة الرباط، حفل إحياء ليلة القدر المباركة.

وفي ما يلي بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس مساء يوم غد السبت 26 رمضان الأبرك 1440 هـ موافق فاتح يونيو 2019م، حفل إحياء ليلة القدر المباركة بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط.

وسيبث الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند أذان صلاة عشاء يوم غد السبت”.

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