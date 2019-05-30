علاقة مشبوهة تقود أمن البيضاء لاعتقال “حقوقي” يدافع عن النساء

هبة بريس – الدار البيضاء

أوقفت مساء أمس الأربعاء عناصر الأمن ناشطا حقوقيا بمدينة الدار البيضاء بعد ورود شكاية ضده تثير شبهة توسطه في عمليات الاتجار بالمخدرات ، حيث يشتبه في استغلاله لمنصبه الحقوقي من أجل ابتزاز بعض الجهات و تغاضيها عن بعض الحقائق و كذا ربطه لعلاقات مشبوهة مع تجار مخدرات و دركيين.

و في تفاصيل الموضوع ، أفادت مصادرنا أن عناصر الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية ابن امسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء قد أوقفت ناشطا حقوقيا يرأس جمعية للدفاع عن حقوق الأطفال و النساء ، كما يشغل في ذات الوقت منصب عضو بإحدى فروع الأحزاب السياسية المعروفة و ذلك بشبهة التوسط في الاتجار بالمخدرات.

و شدد المصدر ذاته أن توقيف المعني بالأمر جاء بناية على شكاية يتهمه من خلالها بعض الأطراف بالتوسط ما بين تجار المخدرات و بعض من عناصر الدرك الملكي ضواحي المحمدية ، ليتم نصب كمين محكم له أدى لتوقيفه في انتظار تعميق البحث معه و تقديمه للقضاء.

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