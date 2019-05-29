تارودانت : طفلان يغرقان بصهريج مائي لأغراض زراعية

ع اللطيف بركة هبة بريس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفلين حتفهما غرقا احدهما دو تسعة سنوات والاخر في 13 ربيعا ، عشية اليوم الاربعاء 29 ماي الجاري، بصهريج مائي مخصص لأغرض السقي بضيعة فلاحية بالجماعة الترابية الكدية البيضاء إقليم تارودانت.

وقالت مصادر مطلعة، أن الصهريج في ملكية أحد الفلاحين بنفس الجماعة، وأن الضحايا من أبناء عماله في الضيعة، كانا قد تسللا، الى الصهريج هروبا من لهيب الحرارة المرتفعة التي تشهدها تارودانت خلال هذا الاسبوع .

وقد تنقلت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي لسبت الكردان و معها السلطات المحلية، فور علمها بالحادث، إلى المكان للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وتم نقل جثث الضحايا الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي، مقابل ذلك فتح تحقيق في الحادت بتعليمات النيابة العامة المختصة .

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