بمناسبة عيد الفطر… الـ ONCF يخصص 230 قطارا في اليوم

هبة بريس - الرباط

بمناسبة حلول عيد الفطر 1440 الذي يعرف حركة دؤوبة للمسافرين، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجاً خاصاً لسير القطارات من الجمعة 31 ماي إلى الأحد 9 يونيو 2019 يشمل قطارات الخط وكذلك القطارات الفائقة السرعة “البراق” بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف الراحة والسلامة.

ويتمثل هذا البرنامج في برمجة قطارات إضافية لتصل 230 قطارا في اليوم والرفع من القدرة الاستيعابية للقطارات وعدد المقاعد المعروضة على المحاور الرئيسية للشبكة بما فيها قطارات “البراق” وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وكذا تحسين ظروف السفر من خلال نظام حجز المقاعد المرقمة على متن القطارات.

وحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، فلمن يرغب للاستفادة أكثر من عطلة عيد الفطر 1440، يدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة.

ومن بين الإجراءات التي دعا إليها المكتب الوطني للسكك الحديدية، البرمجة المسبقة للسفر من خلال الاستعلام عبر مصلحة الإرشادات وخدمة المسافرين (مركز خدمة الزبناء بالاتصال ب 2255، مواقعنا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيق المحمول ONCF Trafic للاستعلام حول سير القطارات) ؛

الاستفادة من تخفيض مباشر بنسبة 10 ٪ بالاقتناء المسبق لتذاكر السفر إلى غاية يوم قبل موعد الرحلة، عبر الموقع (www.oncf-voyages.ma) أو مباشرة بالمحطات ؛

– الاستفادة من عرض “يالا” ب 49 درهم باقتناء التذاكر مسبقاً وإلى غاية يوم قبل موعد الرحلة للسفر على متن قطارات “الأطلس” المتجهة نحو محاور كل من مراكش- الدار البيضاء – الرباط – فاس وطنجة – فاس- وجدة – الناظور وذلك في حدود المقاعد المتوفرة ؛

– اقتناء تذاكر الذهاب والإياب لتفادي طوابير الانتظار أمام شبابيك التذاكر؛ واختيار بطاقات التخفيض المتوفرة حسب وضعيتكم التي تمكن من الاستفادة من تخفيض هام: بطاقة الشباب، بطاقة العمر الذهبي، بطاقة الطالب…

وختم البلاغ :”كما يذكر المكتب زبنائه الكرام بالمفهوم الجديد للسفر الذي يمكن من بيع التذاكر لقطارات “البراق” و”الأطلس” في حدود المقاعد المتوفرة والخاضعة لنظام الحجز الإجباري المسبق بالدرجتين الأولى والثانية. ويشير المكتب إلى أن كل قطار بلغت نسبة امتلائه 100% يتم إيقاف بيع مقاعده وإرشاد الزبناء لتغيير ساعة أو يوم سفرهم“.

وللمزيد من المعلومات حول هذه المواقيت الخاصة، دعا المكتب زبنائه للاستعلام عبر القنوات التواصلية، عبر مراكز الإستقبال بالمحطات : منشورات وملصقات حول المواقيت، و مركز خدمة الزبناء: 2255 (1.92 درهم للدقيقة مع احتساب الرسوم من هاتف ثابت)، و مواقع الإنترنت : www.oncf.ma و www.oncf-voyages.ma و www.alboraq.ma، و الصفحات الرسمية للمكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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