تطوان: حجز بضائع مهربة بقيمة تفوق نصف مليون درهم

نُشر بتاريخ :  2019-05-29 - 13:15
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هبة بريس

تمكنت عناصر الزمرة المتنقلة للجمارك بتطوان، ليلة الثلاثاء الأربعاء، من حجز بضائع ومنتجات غذائية مهربة تفوق قيمتها المالية نصف مليون درهم.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الزمرة المتنقلة للجمارك اعترضت شاحنة كانت تقل هذه الكمية من البضائع المهربة والتي لا تتوفر على فواتير قانونية في أحد الشوارع داخل مدينة تطوان، موضحا أن الشاحنة كانت في طريقها نحو الأسواق الداخلية للمغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه البضائع المهربة تتكون أساسا من مواد غذائية متنوعة، من قبيل الفواكه الجافة والحلويات والشكلاتة وعلب السمك المصبر.

وخلص إلى أنه تم توقيف سائق الشاحنة وتحرير محضر معاينة قبل إحالته على عناصر الشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث في هذه العملية.

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