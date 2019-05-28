ثاني حادث خلال أيام في تونس .. شاب يقتل أمه طعنًا

هبة بريس - وكالات

شهدت مدينة صفاقس، بالجنوب التونسي، صباح اليوم الثلاثاء، جريمة قتل مروّعة، حيث أقدم شاب على قتل والدته باستعمال آلة حادة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة ”إرم نيوز“ بأنّ ”خلافات عائلية“ تقف وراء ارتكاب الجريمة، فيما تولّت مصالح الأمن التونسي بمدينة صفاقس إلقاء القبض على الجاني.

وحدثت في تونس في الآونة الأخيرة جرائم فظيعة كان فيها القاتل والقتيل من عائلة واحدة، حيث أقدم شاب بمحافظة القيروان (وسط) قبل أيام على قتل والدته باستعمال آلة حادة وفقء عينيها، قبل أن يتوجه لأداء صلاة الجمعة، وكأنّ شيئًا لم يكن، وقد نجحت قوات الأمن في القبض عليه واعترف بما نُسب إليه.

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