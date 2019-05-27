الدار البيضاء.. مصرع راكب دراجة نارية جراء اصطدامه بقاطرة الترامواي

هبة بريس

لقي راكب دراجة نارية حتفه، بالدارالبيضاء، جراء اصطدامه بقاطرة للترامواي على مستوى محطتي الفداء والسراغنة.

وأوضحت شركة (ديف كازا) المكلفة بتشغيل ترامواي الدار البيضاء، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي على السكة الخاصة بالترامواي، والتي من غير المسموح عبورها، في أي حال من الأحوال من قبل باقي مستعملي الطريق، سواء أكانوا سائقي سيارات أو سائقي دراجات نارية أو راجلين.

وأضافت الشركة أن سائق الترامواي لم يتمكن من تفادي الاصطدام، رغم قيامه بفرملة طارئة، مشيرة إلى أنه تم نقل سائق الدراجة على الفور للمستشفى، قبل أن توافيه المنية نتيجة الجروح البليغة التي أصيب بها.

وذكرت، في البلاغ ذاته، أن فرق الوكالة المستقلة للنقل الباريسي المكلفة باستغلال ترامواي الدار البيضاء انتقلت، بالإضافة إلى الشرطة ورجال الوقاية المدنية، إلى عين المكان لمعاينة الحادث.

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