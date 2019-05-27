أكادير: حجز 104كيلوغرام من القلب الهندي والمخدرات واعتقال المروج‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، مساء أمس الأحد 26 ماي، القبض على شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، خلال عملية أمنية بحي القدس بأكادير، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت داخل منزله بنفس الحي عن حجز 100 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي، علاوة على 04 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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