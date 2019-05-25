ارتفاع حصيلة فاجعة تصادم ناقلتي عمال بطنجة (فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-05-25 - 13:07
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

ارتفع عدد ضحايا الفاجعة المرورية، التي هزت مدينة طنجة صباح اليوم السبت، الى أربع أشخاص، بعد وفاة شاب كان ضمن المصابين حسب افادة مصادر طبية .

مصدر طبي اكد في تصريح ل”هبة بريس” ، أن ضحية جديدة انضافت لقائمة المتوفين، ليصبح العدد الآن أربعة (ثلاث رجال وامرأة) من بينهم سائقي الحافلتين.

وعاشت مدينة طنجة، صبيحة مؤلمة بعد حادث تصادم بين حافلتين لنقل المستخدمين، وقع على مستوى منطقة “الحراريين” بمدينة طنجة، مخلفا سقوط قتلى وجرحى بلغ عددهم 14 خمسة منهم في حالة خطيرة.

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