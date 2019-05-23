جمعية فلكية .. الأربعاء 5 يونيو أول أيام عيد الفطر

هبة بريس : أحمد المساعد

سيحل عيد الفطر يوم 5 يونيو المقبل بالمغرب وجل الدول الاسلامية حسب التقديرات والحسابات العلمية الخاصة بجمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر.

وحسب ما ذكره عبد الصمد دكان رئيس الجمعية لموقع هبة بريس، انه سيتم تحري هلال شهر شوال بالمملكة المغربية بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 رمضان 1440 هــ الموافق ل 4 يونيو 2019م عبر 278 لجنة مراقبة متخصصة عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف كذلك ، سيحدث الاقتران المركزي (المحاق) يوم الاثنين 3 يونيو 2019 الساعة الـ10:02 بالتوقيت العالمي، بالتالي سيكون عمر الهلال مع مغيب شمس الثلاثاء 33 ساعة و04 دقائق، أما مدة مكثه بعد غروب الشمس 73 دقيقة، أما قوس نوره أو الاستطالة، وهو البعد بالدرجات بين مركزي الشمس والقمر سيصل 17.83°، أما ارتفاع الهلال فسيكون بمقدار °13.95، ما يجعل رؤيته واضحة بالعين المجردة في جميع المدن المغربية بل في جل الدول العربية والاسلامية.

وسيكمل شهر رمضان المبارك في دول المشرق 30 يوما، حيث تتعذر رؤية الهلال يوم الاثنين 3 يونيو حيث المكث سيكون بضعة دقائق فقط كمثال في الكويت العاصمة سيغيب بعد دقيقة واحدة، وهي مدة غير كافية لرؤية الهلال بالتليسكوب.

تأسست جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر بالناظور يوم 22 نونبر 2014 ،وذلك تشجيعا لروح المبادرة، والتضامن والتعاون و خدمة الصالح العام في عدة مجالات، المجال العلمي والفكري، مجال التنمية الاجتماعية، المجال الثقافي من خلال تنظيم محاضرات و ندوات ومناظرات و معارض و نوادي و كذا نشر إنتاجها الثقافي، والمساهمة في البرامج الصحية من خلال التحسيس والمجال التربوي.

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