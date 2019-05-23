هل يجمع الليفر بين زياش وصلاح ؟

هبة بريس ـ رياضة

بات الدولي المغربي حكيم زياش، الذي قدّم موسماً كبيراً مع ناديه أياكس أمستردام الهولندي، على رادار ليفربول الإنجليزي تمهيداً للتوقيع معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت موقع “سبورت بيلد” الألماني أن ليفربول يتطلع للتوقيع مع زياش، هذا الصيف، بعدما كان اللاعب أحد أعمدة أياكس الأساسية، وساهم بتتويج الفريق بثنائية الدوري والكأس، فضلاً عن الوصول إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف الموقع الألماني الشهير أن نجم “أسود الأطلس” سيشكل إضافة قوية إلى خط هجوم “الريدز” المكون من الثلاثي؛ المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وبحسب الموقع نفسه فإن زياش بإمكانه التأقلم مع الخطط التكتيكية للمدرب الألماني يورغن كلوب في ملعب “أنفيلد”؛ لكون صاحب القدم اليسرى الساحرة يتمتع بمرونة كبيرة فوق “المستطيل الأخضر”.

كما أن طريقة لعب ليفربول تُناسب النجم المغربي، خاصة فيما يتعلق بأسلوب اللعب الهجومي والضغط على حامل الكرة، علاوة على سرعة تغيير طريقة اللعب بما يتناسب مع مجريات المباريات

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0